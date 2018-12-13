В МВД предложили упростить регистрацию авто

Министерство внутренних дел РФ предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в МФЦ по принципу «одного окна», чтобы заявители меньше участвовали в процессах «сбора» документов и справок.

В многофункциональных центрах можно получить данные о нарушениях ПДД, справку о судимости или ее отсутствии. Также в МФЦ можно получить или заменить паспорт. Получить водительские права.

Таким образом, принцип «одного окна» должен максимально ограничить участие гражданских заявителей и юрлиц при сборе документов из разных инстанций.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, предлагающий разрешить регистрацию машин без посещения ГИБДД. То есть покупатели новых авто смогут зарегистрировать и получить номерные знаки прямо в автосалоне.