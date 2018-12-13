«Русский Кен» из «Дома-2» попал в больницу в тяжелом состоянии

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин, известный как «русский Кен», госпитализирован в тяжелом состоянии. Молодой человек, который перенес уже более 20 пластических операций для того, чтобы быть похожим на игрушечного бойфренда куклы Барби, Кена, попал в больницу после очередного хирургического вмешательства.

О госпитализации Холявина сообщила другая участница «Дома-2», Кристина Дерябина. Девушка обнаружила молодого человека без сознания у него дома и вызвала «скорую». Последней информацией о состоянии здоровья «русского Кена» было то, что у него онемела половина лица, пишет портал Super.ru.

Дерябина передала журналистам фотографию Холявина, на которой под глазами молодого человека видны синяки, а его губы кажутся бесформенными. По словам девушки, это не фотошоп, а реальное фото участника реалити, которому нужна срочная помощь.