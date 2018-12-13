Бутина в суде признала себя виновной по одному из пунктов обвинения

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре для нанесения вреда Соединенным Штатам Америки, чтобы избежать длительного тюремного срока. Об этом пишет РИА Новости.

Бутина согласилась сотрудничать с американскими следователями, предложив им информацию об американце, с которым он якобы вступила в сговор, а также о соотечественники, по указанию которого она якобы действовала.

Как утверждает CNN, этим американцем является политическим консультантом республиканцев Пол Эриксон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва примет и поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

«Мы оказываем Марии Бутиной всю необходимую поддержку». – отметила дипломат.

Напомним, Бутину задержали в США в июле нынешнего года и обвинили в сговоре, а также в работе иностранным агентом.