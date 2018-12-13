В Москве усилится снегопад в вечерний час пик

Жителей Москвы попросили отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик из-за усиления снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

К вечеру в столице ожидаются пробки, в том числе в связи с увеличением количества аварий на дорогах. Поэтому Центр организации дорожного движения привал москвичей пересесть на общественный транспорт. А те, кто окажутся на дороге, необходимо соблюдать скоростной режим, а также держать дистанцию.

Как отмечает Гидрометцентр, в столице «потенциально опасная погода», поэтому «желтый» уровень был продлен в связи со снегопадом и гололедицей. По словам синоптиков, снег будет продолжаться и в пятницу. Температура колеблется от –3 до градусов, а по области - от –5 до нуля.