Известного российского певца посадили на 12 лет за убийство собутыльника

Исполнитель Александр Чураков, известный под псевдонимом Ермак, ближайшие 12 лет проведет в колонии строгого режима. Такое наказание 36-летнему певцу вынес Савеловский районный суд Москвы за кражу и убийство, передает ТАСС.

«Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Чуракова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - цитирует агентство сообщение столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в августе прошлого года певец употреблял алкогольные напитки со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры Чураков убил его. После этого артист похитил у знакомого ноутбука, мобильные телефоны и планшет на общую сумму 96 тысяч рублей.

Чураков прославился благодаря выступлениям со своей сольной программой под названием «Время пришло». Всего в его репертуаре около 30 песен. Несколько лет назад Чураков создал благотворительный фонд.