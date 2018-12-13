С приездом: главную елку Екатеринбурга доставили с нескольких попыток

Главный символ нового года – живая ель – все же добралась до Екатеринбурга. Поздно вечером 12 декабря, чтобы не создавать проблем автотранспорту, пушистую красавицу привезли на площадь 1905 года. Сейчас дерево пока не установлено и лежит на боку, но то, что оно добралось до города, уже само по себе стало не иначе, как предновогодним чудом.

Приключения елки длились четыре дня. Дерево срубили в минувшие выходные под Михайловском, в 130 километрах от Екатеринбурга, и должны были доставить в город 9 декабря. Но все пошло не по плану. Сначала рабочие случайно раскололи ствол дерева пополам - из-за этого пришлось искать другую новогоднюю красавицу. Потом машина с елкой увязла в снегу; а потом ее не пускали в город без специальных документов.

В итоге все окончилось благополучно, пишет екатеринбургский портал Newdaynews.ru. Пока ель лежит на площади в горизонтальном положении, горожане уже подсчитали ее возраст. По числу годовых колец на спиле он составил около 50 лет. А рабочие между тем начали конструировать стойку из бетонных блоков, чтобы затем с помощью крана поднять дерево и установить его на опору. После этого пушистую красавицу нарядят, и она предстанет во всем своем праздничном обличии.