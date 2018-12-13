Крушение истребителя Hawker Hunter на Гавайях сняли на видео

На Гавайях разбился истребитель Hawker Hunter. Момент крушения оказался запечатлен на видео. На кадрах видно, как машина резко снижается и падает в море недалеко от берега. Об этом сообщает издание Drive.

За несколько секунд до столкновения с водой пилот успел катапультироваться. Сейчас он находится в больнице.

Инцидент произошел во время учений Нацгвардии Соединенных Штатов. К слову, истребителем управлял гражданский летчик, работавший с вооруженными силами по контракту.

Самолет британского производства Hawker Hunter можно назвать раритетом. Его перестали выпускать более сорока лет назад. Американские военные используют такие самолеты во время учений в качестве вражеских штурмовиков, которые на малой высоте прорываются к охраняемому объекту.