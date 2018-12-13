Дайверы обнаружили на дне реки Тобол 25-килограммовую кость мамонта

Большой успех отмечают сегодня уральские дайверы - на дне реки Тобол в Курганской области они обнаружили останки мамонта. Находка оказалась большим успехом.

В том месте река делает изгиб, и туда, похоже, пробило немало останков других животных. Они попадались исследователям и раньше, но мамонта они нашли впервые. Участку, где был обнаружен мамонт, дайверы даже дали название «Парк Юрского периода».

Фрагменты древнего животного хорошо сохранились. Как утверждают эксперты, их возраст предположительно 40-50 тысяч лет. Самый крупный фрагмент - 25-килограммовая плечевая кость. На ней видны следы зубов, оставленные хищниками, которые, видимо, поживились погибшим животным.

«Почти час мы размывали его подо льдом от грунта, чтобы можно было освободить. Потом уже завязали веревку и вытащили на поверхность», - сказал дайвер, член Русского Географического Общества Сергей Кондрашин.

Все находки дайверы передают в разные музеи Екатеринбурга.