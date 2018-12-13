Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новосибирске сироте дали квартиру в ветхом доме и подали на нее в суд за ремонт

Константин Коковешников
18:00 13.12.2018
Перед заселением был произведен осмотр жилища, который не выявил никаких дефектов.

В Новосибирске семья сироты, которой жилье положено по закону, не рада, что получила квартиру. Мария Юрченко вместе с семьей въехала, как ей казалось, в приличную квартиру, но летом, когда пошли дожди, обои стали отваливаться, а одна из стен едва не рухнула от удара двери.

«Она даже не зафиксирована была к потолку. Там были заткнуты старыми колготками, туалетной бумагой вот эти щели», - рассказала Юрченко.

Для того, чтобы обезопасить себя и детей, пришлось снести остатки стены. За это девушка навлекла на себя гнев местных чиновников, которые вместо того, чтобы устранить проблемы, подали на Юрченко в суд за самовольную перепланировку.

«Когда они пришли, сказали, что качающиеся стены - это нормально. У них дома также? И сырости здесь никакой нет, заявили, что это я пролила воду», - добавила девушка.

В администрации заявили, что Юрченко знала, на что подписывалась. Перед заселением был произведен осмотр, который не выявил никаких дефектов, и во всем происходящем виноват в первую очередь прежний собственник.

«Здесь, безусловно, это судебные тяжбы, без которых не обойтись. Именно к продавцу, который, на мой взгляд, ввел в заблуждение, когда продавал свое жилье», - заявила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

В настоящее время квартиру осматривают сотрудники жилищной инспекции и стройнадзора. Хотя о проблеме жильцы дома говорили давно.

«Знаете, что у нас болото здесь? Болото же. Если бы строили как положено, подняли на один-два блока выше фундамент, может, бы этого не было», - рассказал сосед Юрченко.

От девушки в судебном порядке теперь требуют доказать, что состояние дома ухудшилось не по ее вине, а пока хозяйке квартиры остается лишь временно жить у мужа - такого же, как и она - воспитанника детдома.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2018, 17:02
Владивосток официально стал центром Дальневосточного федерального округа
Дата13.12.2018, 09:00
Стартовала практическая часть российско-индийских учений «Индра Нэви-2018»
Дата13.12.2018, 17:23
Дзюба признан футболистом года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата13.12.2018, 11:04
Шойгу заявил о внешнем давлении на Индию по контракту С-400 «Триумф»
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:28 В стране и мире
Видео
Крушение истребителя Hawker Hunter на Гавайях сняли на видео
17:49 ОПК
Видео
«Сделано в стране НАТО» - эксперт оценил беспилотники, сбитые над Хмеймимом
17:23 Спорт
Дзюба признан футболистом года
16:17 В стране и мире
Видео
Захарова предположила, что Европа перейдет на отопление дровами
16:07 В стране и мире
Анкара приступает к строительству наземной части «Турецкого потока»
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Разъяренная индейка устроила погоню за школьником: видео
Видео
Су-57 против F-35: военный эксперт рассказал, кто победит в гипотетическом бою
Видео
Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съемка
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.