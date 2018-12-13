В Новосибирске сироте дали квартиру в ветхом доме и подали на нее в суд за ремонт

В Новосибирске семья сироты, которой жилье положено по закону, не рада, что получила квартиру. Мария Юрченко вместе с семьей въехала, как ей казалось, в приличную квартиру, но летом, когда пошли дожди, обои стали отваливаться, а одна из стен едва не рухнула от удара двери.

«Она даже не зафиксирована была к потолку. Там были заткнуты старыми колготками, туалетной бумагой вот эти щели», - рассказала Юрченко.

Для того, чтобы обезопасить себя и детей, пришлось снести остатки стены. За это девушка навлекла на себя гнев местных чиновников, которые вместо того, чтобы устранить проблемы, подали на Юрченко в суд за самовольную перепланировку.

«Когда они пришли, сказали, что качающиеся стены - это нормально. У них дома также? И сырости здесь никакой нет, заявили, что это я пролила воду», - добавила девушка.

В администрации заявили, что Юрченко знала, на что подписывалась. Перед заселением был произведен осмотр, который не выявил никаких дефектов, и во всем происходящем виноват в первую очередь прежний собственник.

«Здесь, безусловно, это судебные тяжбы, без которых не обойтись. Именно к продавцу, который, на мой взгляд, ввел в заблуждение, когда продавал свое жилье», - заявила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

В настоящее время квартиру осматривают сотрудники жилищной инспекции и стройнадзора. Хотя о проблеме жильцы дома говорили давно.

«Знаете, что у нас болото здесь? Болото же. Если бы строили как положено, подняли на один-два блока выше фундамент, может, бы этого не было», - рассказал сосед Юрченко.

От девушки в судебном порядке теперь требуют доказать, что состояние дома ухудшилось не по ее вине, а пока хозяйке квартиры остается лишь временно жить у мужа - такого же, как и она - воспитанника детдома.