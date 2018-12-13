По-земному: космонавты с черной икрой встретят Новый год 16 раз на МКС

Стало известно, что будет в Новый год на столе, точнее сказать, в воздухе у экипажа орбитальной станции. Это традиционные мандарины, яблоки, также космонавты заказали черную икру. Остальные блюда из обычного рациона - говядина под майонезом, карбонат и мясное азу. В бокалы под бой курантов нальют яблочный или апельсиновый соки.

Встречать Новый год на борту будут 6 человек - россиянине Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, американки Энн Макклейн и Серена Ауньон, канадец Давид Сен-Жак и европеец Александр Герст.

Праздновать начало года им придется 16 раз. По количеству пересеченных часовых поясов.