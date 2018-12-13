Определена лучшая вареная колбаса сорта «Телячья»

Эксперты «Росконтроля» провели исследования пяти марок вареной колбасы сорта «Телячья». На анализ были взяты колбасы брендов «Велком», «Мясницкий ряд», «Клинский», «Мясной дом Бородина» и «Окраина». Все они были проверены по более чем сорока параметрам качества и безопасности.

Как показала экспертиза, практически все бренды обманывают покупателя, указывая на этикетках не соответствующие имеющимся показатели пищевой ценности – белков и жиров. А в составе колбасы «Мясницкий ряд» обнаружили еще и частицы хрящевой ткани. Последнее, по словам эксперта «Росконтроля» Ирины Аркатовой, говорит об использовании в колбасе мясного сырья низкого качества.

Но победитель исследования все же был определен: проверку прошла «Телячья» колбаса от «Окраины». Хотя недостатки были выявлены и в ней. Так, эксперты обнаружили, что белка в данной колбасе содержится на 12% больше, а жира на 41% меньше. Кроме того, на срезе у нее оказалась неоднородная консистенция: видно, что фарш неравномерно перемешан, а размер кусочков языка несколько больше, допустимого стандартом.