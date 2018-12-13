Киселев готов взять украинскую журналистку Бойко на работу

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что готов пригласить на работу украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) после того, как Преображенский суд Москвы решил депортировать ее в связи с нарушением правил пребывания в России.

По его мнению, решение о выдворении Бойко беспринципное, поскольку Бойко известна на Украине критикой нынешней власти. Об этом пишет РИА Новости.

«На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами», - подчеркнул он.

Во время судебного заседания журналистка сообщила, что на Украине против нее было возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться на родину. При этом, как она отметила, в политическом убежище в РФ ей было отказано.

Ранее сообщалось, что Бойко обнаружили в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД РФ по столице.