Архиереи УПЦ отправили приглашения на «объединительный собор» обратно в Стамбул

Архиереи канонической Украинской православной церкви не приняли приглашения Константинополя на так называемый «объединительный собор». Их запечатали в конверты и отправили обратно отправителю – на Фанар. Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Так сделали уже 56 архиереев - без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями», - говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что до этого Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, получив от константинопольского патриарха Варфоломея письмо с ультиматумами, угрозами и «приглашением» на «объединительный Собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил назад автору.

Фото: сайт УПЦ

Затем так же стали делать и другие архиереи УПЦ, отвечая таким образом на неоднозначные действия Фанара в адрес УПЦ и ее епископов.

15 декабря украинские власти рассчитывают провести так называемый «объединительный собор» в Киеве, на котором должны выбрать предстоятеля «объединенной церкви». После этого Украине якобы могут вручить томос об автокефалии. Однако каноническая УПЦ не собирается участвовать в мероприятии.