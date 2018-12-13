Владивосток официально стал центром Дальневосточного федерального округа

Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как следует из текста указа, провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра округа поручено руководителю администрации главы государства.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

С инициативой перенести столицу округа во Владивосток из Хабаровска ранее выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко. Владимир Путин эту идею поддержал.

Кожемяко объяснил, что Владивосток де-факто давно является столицей ДВФО, а официальный перенос центра обеспечит город дополнительными рабочими местами.