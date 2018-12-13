Audi отозвала более 7 тысяч автомобилей в России

Свыше 7 тысяч машин марки Audi A4, А5, А6 и Q5 отзывают в России.

В сообщении Росстандарта говорится о том, что были согласованы программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 7095 автомобилей марки Audi A4, А5, А6, Q5.

Отмечается, что в транспортных средствах Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, может проникнуть влага в электронные компоненты. Это потенциально может привести к оплавлению проводки, а также перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

В ведомстве добавили: отзыву подлежат машины, реализованные в период с 2012 по 2017 годы.

