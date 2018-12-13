Самая большая школа в России откроется в Москве осенью

Самую большую российскую школу на 2500 учащихся откроют на территории бывшего завода ЗИЛ уже к началу следующего учебного года. Об этом журналистам сообщил представитель ГКУ «Управление гражданского строительства» Вадим Гареев.

По его словам, уже завершено возведение конструктива, завершаются фасадные работы, а также 60% отделки уже выполнено. В настоящее время идет благоустройство прилегающей территории. Учреждение сдадут в эксплуатацию летом 2019 года.

Гареев уверяет, что в школе будут применять такие технологии, которые родителям учащихся «даже не снились». В школе будут изучать судостроение, микробиологию, прикладную космонавтику, лазерные технологии, исследование наноматериалов и виртуальную реальность.

«Кванториум - "фишка" этой школы. В кванториуме одновременно могут заниматься 120-140 учащихся. Здесь деление по нескольким группам: биоквантум, робоквантум и IT-квантум. Будет высокотехнологичное оборудование, будут получать углубленные знания», - подчеркнул он.

Гареев также добавил, что учреждение будет предусматривать большие пространства с площадками для спорта и отдыха. В каждом блоке появятся отдельные внутренние дворы.

Как пишет «Вечерняя Москва», школьную столовую разделят на два зала – для старших классов на 800 учеников, для младших – на 450.