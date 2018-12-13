Разъяренная индейка устроила погоню за школьником: видео
Остановить птицу удалось одному из очевидцев на автомобиле, он преградил путь птице.
Видео: ABC news, Twitter
В Соединенных Штатах взбесившаяся индейка атаковала школьника. Инцидент попало на видео, передает ABC News.
Случай произошел в штате Висконсин. Мальчик возвращался из школы домой, неожиданно за ним устремилась огромная индейка. В результате школьнику пришлось от животного спасаться бегством.
Остановить птицу удалось одному из очевидцев на автомобиле, он преградил путь птице. Индейка испугалась и прекратила погоню.