Разъяренная индейка устроила погоню за школьником: видео

В Соединенных Штатах взбесившаяся индейка атаковала школьника. Инцидент попало на видео, передает ABC News.

Случай произошел в штате Висконсин. Мальчик возвращался из школы домой, неожиданно за ним устремилась огромная индейка. В результате школьнику пришлось от животного спасаться бегством.

Остановить птицу удалось одному из очевидцев на автомобиле, он преградил путь птице. Индейка испугалась и прекратила погоню.