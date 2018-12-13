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Захарова предположила, что Европа перейдет на отопление дровами

Валентина Пескова
16:17 13.12.2018
Официальный представитель МИД РФ рассказала, чем грозит Европе отказ от строительства газопровода «Северный поток - 2».

Российский МИД прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия не в первый раз сталкивается с блокированием выгодных и перспективных проектов со стороны европейских политиков. А что касается выступления против энергетического сотрудничества – это абсолютное безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях.

«Если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая, перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то что же, они на дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить», - сказала Захарова в ходе своего брифинга.

По словам Марии Захаровой, принимая резолюцию против строительства газопровода, Европарламент лжет, что подумал об интересах простых обывателей.

«Обывателям нужно тепло, чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги. Именно этот качественный продукт Россия, как добросовестный поставщик, готова поставлять и далее», - заявила Мария Захарова.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой требует аннулировать проект строительства «Северного потока – 2». «Северный поток – 2» - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров.

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