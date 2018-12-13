Анкара приступает к строительству наземной части «Турецкого потока»

Анкара приступает к строительству наземной части газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, передает издание Anadolu.

«Мы приступаем к строительству наземной части газопровода "Турецкий поток" на нашей территории», - сказал президент Турции, выступая в Анкаре, где представил второй стодневный план действий правительства.

Он отметил, что наземную часть газопровода планируется закончить к концу 2019 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, который состоит из двух ниток, их мощность составляет по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначается для поставок газа потребителям в Турции, вторая - для газоснабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод планируется запустить до конца следующего года.