Обнаружена неожиданная опасность уборки пыли

Ученые из Северо-Западного университета в Соединенных Штатах обнаружили неожиданную опасность уборки пыли, в которой, как оказалось, из-за этого начинают обитать микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам. Об этом говорится в пресс-релизе Phys.org.

Специалистами были изучены образцы пыли, взятые с 42 спортивных сооружений, где люди часто прикасаются руками к снарядам, полу и матам. В таких местах регулярно пользуются антибактериальными салфетками. Выяснилось, что пробы, в которых содержалось много триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам с похожим механизмом действия.

Как заявили специалисты, пыль в спортзалах, библиотеках, барах или вузах гарантированно содержит триклозан, который попал под запрет в качестве компонента для средств гигиены в Соединенных Штатах в 2016 году. Он запрещен к использованию при производстве мыла из-за потенциального вреда для репродуктивной и эндокринной системы человека. В России это соединение разрешено, оно содержится в мыле, зубной пасте и дезодорантах.