В аэропорту Шереметьево появились курилки

Новые технологичные павильоны для курения появились в аэропорту Шереметьево. Семь специальных кабинок установили на улице недалеко от входов в терминалы B, D, E, F.

В соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курительные павильоны располагаются на улице на расстоянии более 15 метров от входов в терминалы.

Кабинки выполнены из алюминия и композитных материалов. Одновременно в них могут находиться 14 человек. В помещениях помимо пепельниц установлена мощная вентиляция, обогреватели и регулятор температуры.

«Аэропорт Шереметьево стремится учитывать интересы всех пассажиров и создавать комфортные условия и для некурящих, и для курящих авиапутешественников», - цитирует пресс-релиз воздушной гавани РИА Новости.

Отдельно отмечается, что благодаря закрытым павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей.