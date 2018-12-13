Путин о своей профессии: доволен сделанным выбором

Российский лидер Владимир Путин в ходе открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал о том, как выбирал свой путь.

Президент РФ, говоря о своей профессии, отметил, что довольно долго выбирал ее, учился на юридическом факультете, но в итоге остался доволен сделанным выбором.

«Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского государственного университета. Я доволен своим выбором», - подчеркнул глава государства.

Путин также сказал, что из всего того, что существует на сегодняшний день, его интересует генетика и искусственный интеллект.