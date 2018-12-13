Кадыров выделил свое главное достижение на посту главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сформулировал те главные вещи, которых ему удалось достичь за то время, пока он находится своем посту. По словам Кадырова, одним из важных факторов является обеспечение безопасности населения республики.

Руководитель региона напомнил, что когда он был еще в должности исполняющего обязанности главы республики, а затем и президента Чечни, в регионе были частые похищения людей, а также производились зачистки территории от боевиков.

«Везде блок-посты, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, образования, можно сказать, не было. Безработица была 76%», - рассказал Кадыров в эфире канала «Россия-24».

Сейчас, по словам Кадырова, ненужные блок-посты убраны, освобождены и восстановлены социальные объекты. Регион продолжает развиваться, причем не только за счет дотаций из федерального центра, но также благодаря привлечению инвестиций. Сегодня уровень безработицы в регионе снизился до 8,3%, а инвестиций за последние годы удалось привлечь в размере более 550 миллиардов рублей.