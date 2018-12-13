Во вселенной Marvel существует Николай Басков

Российского эстрадного певца Николая Баскова обнаружили в комиксах издательства Marvel.

В комиксе The Avengers Prelude: Black Widow Strikes о так называемой «Черной вдове» у «золотого голоса России» оказалась эпизодическая роль. На странице Marvel говорится, что Басков является одним из величайших теноров мира.

Он разговаривал с официанткой, которая оказалась шпионкой Наташей Романовой, она пыталась «подобраться к российскому торговцу оружием Михаилу Федорову».

«Басков посетил один из клубов Москвы, где флиртовал с женщинами и предлагал одной из них с ним выпить. При этом Никoлай не знал, что девушка - на самом деле агент S.H.I.Е.L.D. Наташа "Черная вдова" Романова», - сказано на персональной странице героя.

Сама серия была выпущена еще в 2012 году.