В Колумбии депутаты забросали коллег крысами: видео
В этой стране грызуны символизируют воровство и коррупцию.
Видео: El Espectador, YouTube
В Колумбии депутаты забросали крысами представителей правых сил во главе с экс-президентом страны Альваро Урибе. Об этом сообщает El Espectador.
Издание отмечает, что четырех белых крыс бросили с балкона на головы сенаторов.
Инцидент произошел после того, как некоторые законодатели оказались в центре коррупционного скандала. В этой стране грызуны символизируют воровство и коррупцию.