В Колумбии депутаты забросали коллег крысами: видео

В Колумбии депутаты забросали крысами представителей правых сил во главе с экс-президентом страны Альваро Урибе. Об этом сообщает El Espectador.

Издание отмечает, что четырех белых крыс бросили с балкона на головы сенаторов.

Инцидент произошел после того, как некоторые законодатели оказались в центре коррупционного скандала. В этой стране грызуны символизируют воровство и коррупцию.