Армия Израиля блокировала фактическую палестинскую столицу Рамаллах

Израильские военнослужащие блокировали фактическую палестинскую столицу Рамаллах. Это произошло после убийства в ее окрестностях двух граждан еврейского государства.

Причем сделано это было общественно опасным способом – неизвестные боевики открыли огонь по автобусной остановке. В городе и его окрестностях начаты поиски нападавших, которые скрылись на автомобиле.

«Мы сейчас перекрыли въезды в Рамаллах и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе», — цитирует РИА Новости слова официального представителя армии Израиля Йонатана Конрикуса.

В Рамаллахе расположено множество органов власти страны, включая представительство России при Палестинской национальной администрации.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о начале операции «Северный щит», в ходе которой планируется обнаружить и уничтожить трансграничные тоннели, прокладываемые ливанским движением «Хезболлах» для незаметной переброски боевиков на территорию еврейского государства.