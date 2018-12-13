Как сэкономить на услугах ЖКХ: советы эксперта

В России продолжают расти долги за услуги ЖКХ. По данным Росстата, в первом квартале 2018 года задолженность граждан РФ за жилищно-коммунальные услуги выросла на 72 млрд руб и составила 1,4 трлн руб.

В то же время россияне стали чаще задумываться о разумном и экономном использовании ЖКУ. О том, как можно законно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, «Звезде» рассказал заместитель директора ассоциации «Школа грамотного потребителя» Роман Иванов. По его словам, самым дорогим видом коммунальных услуг является отопление. И на нем, утверждает специалист, можно сэкономить, установив индивидуальные счетчики и датчики погодного регулирования.

«Надо начать с самого дорогого вида коммунальных услуг - отопления. Но тут надо работать в связке с управляющей компанией. Возможно, установить автоматику в теплоузел, сделать датчики погодного регулирования, тем самым понизить затраты на самую дорогую коммунальную услугу», - объяснил Иванов программе «Сегодня утром».

До конца текущего года планируется принять поправки к Жилищному кодексу, согласно которым размер платы за отопление должен рассчитываться, в первую очередь, на основании индивидуального счетчика, а затем - общедомового. На сегодняшний день платить по индивидуальным счетчикам можно лишь в домах, полностью ими оборудованных. Даже из-за одного сломанного прибора учета управляющая компания переводит весь многоквартирный дом на общедомовую систему оплаты потребления тепла. В случае внесения поправок в Жилищный кодекс собственники самостоятельно решить, устанавливать им счетчики или нет.

Еще одна коммунальная услуга, грамотное потребление которой приведет к сокращению расходов, - это электроэнергия. В первую очередь, следует задуматься о замене лампочек накаливания на энергосберегающие и светодиодные. При отсутствии двухтарифного счетчика электроэнергии эксперты советуют отключать все неосновные электрические приборы на ночь, не оставлять в розетках зарядные устройства и переходить на энергосберегающую бытовую технику.

Значительно позволит сэкономить на потреблении электроэнергии двухтарифный счетчик. Его установка будет выгодна тем жильцам, которые используют энергоемкие бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, духовой шкаф и так далее) в ночное время - с 23:00 до 07:00.

«По двухтарифному счетчику вы потребляете в день по 300 кВт:200 днем - 100 - ночью», - привел в качестве примера Иванов.

«Важно, чтобы граждане понимали необходимость «оприборить» квартиру. Разнциа существенная в потреблении по прибору учета, либо в потреблении по нормативу. И это наверное будет самая важная экономия. Далее нужно устанавливать современные приборы учета, где погрешность меньше, двухтарифные приборы учета устанавливать», - заключил эксперт.

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