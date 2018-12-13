В Амурской области главврача больницы уволили за «перевязку» пациентов скотчем

В Амурской области из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей был уволен главврач местной больницы. Мотивом к лишению его должности стали необычные «перевязки», которые производились в подотчетном ему госучреждении.

Вина главврача Василия Орлова в неверном распределении имеющихся перевязочных материалов, в результате которого 63-летнюю пациентку после операции «перевязали» обычным скотчем.

Как передает «Говорит Москва», жительница Благовещенска, приехавшая навестить свою мать после операции, заметила, что поверх закрывающих шов бинтов был наклеен скотч. Сделав фотографии, она разослала их в СМИ. После поднявшейся огласки главврач ответил за инцидент своей должностью.