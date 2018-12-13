Ксения Бородина помогла челябинцу купить квартиру, чтобы он смог забрать дочь из приюта

Телеведущая Ксения Бородина помогла жителю Челябинска собрать необходимые деньги на покупку квартиры, которая ему нужна для воссоединения с трехлетней дочерью. Об этом Бородина рассказала об этом на своей страничке в социальной сети Instagram.

«Буквально вчера, я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям мы собрали нужную сумму. Ура! Теперь у них будет своя квартира!» - написала телеведущая. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Ранее сообщалось, что дочь Алексея уже два года воспитывается в детском доме. Мать девочки лишили родительских прав, а отцу не отдали ребенка из-за того, что он не был записан в документах как ее биологический отец. Также дом, в котором живет отец девочки, был признан ветхим и непригодным для того, чтоб там жил ребенок. Мужчина при этом постоянной работы не имел.

Алексею удалось восстановить отцовство, а чтобы быть ближе к своему ребенку, устроился в детский дом разнорабочим несмотря на скромную зарплату в размере 15 тысяч рублей.