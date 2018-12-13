Сбербанк не планирует вводить кэшбэк

Такая услуга, как «кэшбэк», то есть возврат части потраченных средств, не планирует появляться у держателей карт Сбербанка России. Вместо этого продолжится реализация программы «Спасибо».

Председатель правления банка Герман Греф назвал причины нежелания вводить достаточно популярную у других финансовых учреждений услугу.

«Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, позволяющих декларировать одни вещи, а делать другие. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным», — цитирует «Интерфакс» Грефа.

При этом он отметил, что бонусы «Спасибо» также приносят немалые убытки. Председатель правления заявил, что по его данным в текущем году Сбербанк выплатил по своей бонусной программе больше 25 миллиардов рублей.

Ранее Греф говорил об идее изменить всем известное и привычное название «Сбербанк», и убрать из него частицу «банк», так как организация «становится технологической компанией, что значительно больше, чем банк».