Суд постановил выдворить украинскую журналистку из РФ

Преображенским судом Москвы принято решение о депортации журналистки из Львова Елены Вищур (Бойко) в связи нарушением правил пребывания на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вищур нарушила правила пребывания на территории России: по сути, с лета 2018 года она находилась на территории России незаконно», - заявил представитель суда.

Отмечается, что журналистка депортирована на основании части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ»).

Ранее сообщалось, что Бойко (Вищур) перестала выходить на связь 10 декабря. Сотрудники полиции, которые приехали к ней в квартиру, попросили журналистку проехать в участок, после этого связь с ней пропала. Позже ее обнаружили в российском центре для мигрантов.