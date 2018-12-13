Захарова заявила о готовящемся Киевом стремительном наступлении на Донбасс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины готовят вооруженную провокацию в Донбассе. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Целью этого стало намерение Киева «организовать стремительное наступление на мариупольском направлении» для занятия территории неподалеку от границы с Россией. Сообщается, что для этого украинская сторона намерена задействовать войсковую группировку, сформированную в Донбассе.

«Ее пополнение на протяжении нескольких месяцев осуществлялось с помощью ВСУ. По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов», — заявила Захарова.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал о планах ВСУ прорваться к границе Донецкой республики и России. Данные об этом удалось раздобыть разведке ополченцев.