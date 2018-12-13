В ТЦ «Мега Белая дача» произошел пожар: видео

В торговом центре «Мега Белая дача» в Котельниках произошел пожар. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве отметили, что персонал торгового центра эвакуировался самостоятельно. «Мега Белая дача» работает с 10 часов, в момент пожара посетителей в здании не было. Возгорание распространилось на площадь 10 квадратных метров.

В 10:14 по московскому времени задымление, вызванное горением, было полностью ликвидировано.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы в Сети, видно, что на здании воспламенились новогодние украшения, в частности, гирлянда.

Сейчас выясняются причины произошедшего. В результате пожара никто не пострадал.