Посольство РФ в Австрии выслало представителя для содействия российским биатлонистам

Пресс-атташе посольства России в Австрии Булат Хайдаров прокомментировал противоречия, возникшие между австрийскими властями и российскими биатлонистами, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Он заявил, что принимаются все необходимые меры по поддержанию спортсменов.

«Посольство находится в контакте с командой и с Министерством спорта России. Представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте», — рассказал Хайдаров.

Он также отметил, что у генпрокуратуры Австрии была запрошена официальная информация в связи с инцидентом. Пресс-атташе отметил, что на данный момент «по существу вопроса давать комментарии или делать выводы преждевременно».

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. В свою очередь, посольство РФ в ответ направило в адрес австрийских правоохранителей запрос об этом расследовании.