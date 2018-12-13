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Посольство РФ в Австрии выслало представителя для содействия российским биатлонистам

Даниил Левин
12:32 13.12.2018
На данный момент по существу вопроса давать комментарии или делать выводы преждевременно.
Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress

Пресс-атташе посольства России в Австрии Булат Хайдаров прокомментировал противоречия, возникшие между австрийскими властями и российскими биатлонистами, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Он заявил, что принимаются все необходимые меры по поддержанию спортсменов.

«Посольство находится в контакте с командой и с Министерством спорта России. Представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте», — рассказал Хайдаров.

Он также отметил, что у генпрокуратуры Австрии была запрошена официальная информация в связи с инцидентом. Пресс-атташе отметил, что на данный момент «по существу вопроса давать комментарии или делать выводы преждевременно».

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. В свою очередь, посольство РФ в ответ направило в адрес австрийских правоохранителей запрос об этом расследовании.

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