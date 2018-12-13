Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Дамаск

Юрий Борисов примет участие в 11-м заседании межправительственной комиссии, которое запланировано на 14 декабря.

На нем планируется подписание дорожной карты по сотрудничеству в области промышленности, а также обсуждаются взаиморасчеты в нацвалютах.

Делегацию в аэропорту Сириии встретили замглавы МИД САР Айман Сусан, в составе российский делегации - замглавы МИД РФ Михаил Богданов.