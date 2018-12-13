В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В Министерстве транспорта Соединенных Штатов заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тысяч моряков. Такие сведения содержатся в отчете Счетной палаты США, с текстом которого ознакомился телеканал RT.

В отчете говорится, что заинтересованными сторонами выявлены проблемы в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством Соединенных Штатов для комплектования принадлежащего стране резервного флота при задействовании судов для военных нужд, в том числе из-за снижения числа судов под флагом США.

Также отмечается, что высокая стоимость эксплуатации кораблей США уменьшает на международном рынке их рентабельность.

Согласно данным, опубликованным в документе, в Министерстве транспорта США разрабатываются меры по привлечению гражданских моряков и созданию условий для повышения финансовой эффективности флота.

Отмечается, что официальные представители данного ведомства в настоящее время не готовы оценить их целесообразность или предложить такие варианты.