В МИД РФ объявили словацкого дипломата персоной нон грата

Словацкий военный дипломат объявлен Москвой персоной нон грата. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что теперь он должен покинуть Россию в течение двух суток.

Она напомнила, что месяцем ранее был также выслан из Словакии российский военный дипломат, и это повлекло признание его словацкого коллеги «нежелательным лицом».

«Поскольку подобные недружественные действия всегда влекут зеркальные ответные меры, то на днях персоной нон грата был объявлен словацкий военный дипломат», — объявила Захарова.

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. В свою очередь, посольство РФ в ответ направило в адрес австрийских правоохранителей запрос об этом расследовании.