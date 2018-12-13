Министр спорта РФ отреагировал на предъявленные Австрией российским биатлонистам обвинения

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на обвинения в адрес российских биатлонистов, поступившие от полиции Австрии. По его словам, в настоящее время известно, что расследование в отношении спортсменов все же ведется.

«При этом за прошедшие годы ни организаторы того Чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли», — отметил Колобков.

Также он упомянул, что за все это время россияне «безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю».

«Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас Союз биатлонистов России, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела», — подытожил министр.

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. В свою очередь, посольство РФ в ответ направило в адрес австрийских правоохранителей запрос об этом расследовании.