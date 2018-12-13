ФСБ России пресекла финансирование террористических организаций

Сотрудники ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность по финансированию терроризма.

Семеро подозреваемых в совершении преступления использовали банковские карты для денежных переводов на общую сумму 38 миллионов рублей. По данным ФСБ, получателями средств выступали участники различных террористических организаций, запрещенных на территории России.

В ходе проведения операции были проведены обыски в домах причастных лиц на территории Москвы, Московской области, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Для полноценного понимания движения денежных средств было допрошено более 20 свидетелей. Исследуются контакты задержанных с международными террористическими организациями, проводится осмотр и анализ переписок и сведений о телефонных переговорах. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.