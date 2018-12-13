Ученые: сон более восьми часов в день опасен для здоровья

Специалисты пекинской больницы Фувай и канадского университета Макмастера установили связь между продолжительностью сна и рисками для здоровья человека, если не придерживаться корректного режима отдыха и бодрствования. Данное исследование опубликовал портал Shine.

Ученые заявили, что у людей, которые спят более восьми часов в день, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании с 2003 года участвовали свыше 116 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из разных стран. За первые восемь лет изучения проблемы специалисты зафиксировали свыше 4,3 тысяч случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний и еще столько же летальных исходов среди людей, уделявших сну больше необходимого для восстановления организма времени.

При анализе собранных сведений ученые принимали во внимание такие факторы, как: пол, возраст, потребление табака и алкоголя, наличие диабета и проблем с кровяным давлением, а также генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Специалисты установили, что люди, которые проводят во сне от шести до восьми часов в день, менее подвержены возникновению проблем со здоровьем. Если же спать меньше или больше указанного времени, это может привести к развитию разных заболеваний. По словам исследователей, недосып таит в себе меньшую опасность, чем слишком продолжительный сон.

Согласно опубликованной информации, если человек проводит во сне от восьми до девяти часов в сутки, то у него возрастает риск заболеваний на 5%, от девяти до десяти часов - на 17%, более десяти часов сна - на 41%. Однако, как утверждают ученые, менее шести часов сна на 9% увеличивает риск появления проблем со здоровьем. Специалисты не рекомендуют спать днем в течение 30-60 минут. В данном случае исключение может быть сделано только для тех, кто проводит во сне меньше шести часов ночью.