Полиция Австрии опровергла обвинения в адрес российских биатлонистов

Австрийская полиция не подтвердила обвинения сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил.

Правоохранители сообщили о том, что не обладают информацией о предъявленных российским спортсменам и сотрудникам сборной обвинениях в нарушении антидопинговых правил. По словам официального представителя полиции Тироля Штефана Эдера, «на текущий момент никакой информации не поступало». Его слова цитирует ТАСС.

Как в свою очередь заявил глава Союза Биатлонистов РФ Владимир Драчев, федерация в данный момент занимается подготовкой официального заявления по вопросу визита полиции в отель российских биатлонистов в Австрии. Как он рассказал радиостанции «Говорит Москва», этот инцидент «повлиял на психологическое состояние» спортсменов.

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. В свою очередь, посольство РФ в ответ на это направило в адрес австрийских правоохранителей запрос об этом расследовании.