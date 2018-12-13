В Восточной Гуте взорвали завод террористов по производству боеприпасов

В Сирии российские военные помогли уничтожить завод террористов по производству боеприпасов, который располагался в Восточной Гуте. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Взрывчатые вещества, мины, гранаты и снаряды кустарного производства - все эти металлические «заготовки» террористы выплавляли в самодельной печи. Опасные находки саперы заложили в фундамент полуразрушенной высотки, после чего стерли ее с лица земли.

Это уже 15-я по счету взрывоопасная находка под Дамаском за последний месяц. Военные действия прекратились там больше года назад, но улицы до сих пор патрулирует российская военная полиция, на чью помощь рассчитывают сирийские саперы, которым предстоит освободить от мин еще половину Восточной Гуты.