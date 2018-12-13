Кадры последствий столкновения поезда и локомотива в Анкаре сняли с коптера
По последним данным, погибли четыре человека, еще 43 получили ранения.
Видео: Hasan Talha1, YouTube
Турецкие СМИ опубликовали снятые беспилотником кадры последствий столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива, произошедшего утром 13 декабря в Анкаре.
Предварительная хронология события такова: скоростной состав столкнулся с маневровым локомотивов, после чего у поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Кроме того, после аварии на них сверху рухнул пешеходный переход.
По последним данным, погибли четыре человека, еще 43 получили ранения. В экстренных службах Турции не исключают, что цифра может существенно увеличится.
Точная причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Турции начала проверку по факту инцидента.