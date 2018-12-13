Кадры последствий столкновения поезда и локомотива в Анкаре сняли с коптера

Турецкие СМИ опубликовали снятые беспилотником кадры последствий столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива, произошедшего утром 13 декабря в Анкаре.

Предварительная хронология события такова: скоростной состав столкнулся с маневровым локомотивов, после чего у поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Кроме того, после аварии на них сверху рухнул пешеходный переход.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 43 получили ранения. В экстренных службах Турции не исключают, что цифра может существенно увеличится.

Точная причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Турции начала проверку по факту инцидента.