В Москве в четверг ожидаются снег, гололед и сильный ветер

Небольшой мороз, сильная гололедица и снег ожидаются в столице России днем в четверг, 13 декабря.

Дневная температура в Москве не опустится ниже отметки в минус три градуса; в области же она может достигнуть минус пяти. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на пятницу, 14 декабря, температура опустится уже до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 9. Как сообщает Гидрометцентр России, москвичам стоит ожидать облачности, снега и гололедицы.

Ранее в Гидрометцентре сделали прогноз на наступающий 2019 год. Синоптики не исключают усиления климатического феномена Эль-Ниньо, который может привести к значительному потеплению.