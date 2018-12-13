Сошедший с рельсов в Анкаре поезд столкнулся с другим составом и обрушил пешеходный переход

Сошедший с рельсов в турецкой Анкаре поезд врезался в другой пригородный поезд. Это произошло на станции Маршандиз в районе Енимахалле.

В результате столкновения и схода вагонов ими был задет надземный пешеходный переход, который накрыл поврежденные составы сверху.

Об этом и о большом количестве пострадавших и жертв сообщает Haber Turk. На данный момент известно о гибели 4 человек и 43 раненых.

Ранее сообщалось о крупной аварии, произошедшей в столице Турции Анкаре. Утром 13 декабря турецкие СМИ сообщили, что скоростной поезд сошел с рельсов. Причина инцидента уточняется.