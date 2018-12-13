Появились данные о количестве жертв и пострадавших в аварии с поездом в Анкаре
ЧП произошло с составом, следовавшем из столицы Турции в город Конья.
Фото: haber.sol.org.tr
В результате крушения скоростного поезда в Анкаре утром 13 декабря погибли, по последним данным, 4 человека, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает NTV со ссылкой на губернатора города.
ЧП произошло с составом, следовавшим из столицы Турции в город Конья. По обновленным предварительным данным, скоростной поезд столкнулся с пригородной электричкой лоб в лоб, после чего на них сверху обрушился путепровод, а вагоны сошли с рельсов.
В посольстве РФ в Турции сообщили «Звезде», что сейчас они устанавливают, были ли среди пострадавших россияне.