Появились данные о количестве жертв и пострадавших в аварии с поездом в Анкаре

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре утром 13 декабря погибли, по последним данным, 4 человека, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает NTV со ссылкой на губернатора города.

ЧП произошло с составом, следовавшим из столицы Турции в город Конья. По обновленным предварительным данным, скоростной поезд столкнулся с пригородной электричкой лоб в лоб, после чего на них сверху обрушился путепровод, а вагоны сошли с рельсов.

В посольстве РФ в Турции сообщили «Звезде», что сейчас они устанавливают, были ли среди пострадавших россияне.