Посольство РФ в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших при крушении поезда в Анкаре россияне

В посольстве России в Турции выясняют обстоятельства случившегося в Анкаре инцидента, при котором скоростной поезд сошел с рельсов, и были ли в нем в тот момент граждане Российской Федерации.

По сообщению пресс-атташе Ирины Касимовой, сотрудники дипмисии узнали об аварии одними из первых и сразу же включились в работу.

«Сотрудники посольства выясняют, были ли среди пострадавших россияне. Экстренные службы только подъехали на место аварии и начинают оказывать содействие пострадавшим», — сообщила Касимова.

Напомним, утром 13 декабря турецкие СМИ сообщили о крупной аварии с участием скоростного поезда в столице Турции Анкаре. Причина инцидента и точные данные о жертвах уточняются.