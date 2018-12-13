Опубликованы первые кадры с места крушения скоростного поезда в Анкаре

Опубликованы первые кадры с места крушения скоростного поезда в турецкой Анкаре.

На видеозаписи видны обломки сошедших с рельсов вагонов. Большое количество сотрудников полиции и спасателей задействовано в разборе частей состава. В результате инцидента пострадало множество людей.

Напомним, утром 13 декабря турецкие СМИ сообщили о крупной аварии с участием скоростного поезда в столице Турции Анкаре. Причина инцидента и точные данные о жертвах уточняются.