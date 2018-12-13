Вагоны смяты, много пострадавших: последствия ЧП со скоростным поездом в Анкаре

В Анкаре утром 13 декабря скоростной поезд врезался в путепровод и сошел с рельсов. В результате аварии есть большое количество пострадавших. По последним данным, погибли 4 человека, ранения получили 43, но эта цифра может существенно увеличиться.

По одной из версий, о которой пишут местные СМИ, машинист состава существенно превысил допустимую скорость. На месте крушения сейчас работают экстренные службы. Фото последствий ЧП выложены в Сети.