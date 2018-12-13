В результате схода скоростного поезда с рельсов в Анкаре есть большое количество раненых

В результате ЧП с поездом в Анкаре, где скоростной состав сошел с рельсов, есть большое количество пострадавших. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Точное количество пострадавших не уточняется. Не ясно также, есть ли погибшие в этом инциденте.

ЧП произошло рано утром 13 декабря: скоростной состав сначала врезался в путепровод, после чего часть вагонов сошла с рельcов. Как пишут местные СМИ, возможной причиной аварии стало превышение машинистом скорости.

Посольство России в Турции сейчас выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших при крушении поезда.