В результате схода скоростного поезда с рельсов в Анкаре есть большое количество раненых
Как пишут местные СМИ, возможной причиной аварии стало превышение машинистом скорости.
Фото: sadecehabercom, twitter
В результате ЧП с поездом в Анкаре, где скоростной состав сошел с рельсов, есть большое количество пострадавших. Об этом сообщил местный телеканал NTV.
Точное количество пострадавших не уточняется. Не ясно также, есть ли погибшие в этом инциденте.
ЧП произошло рано утром 13 декабря: скоростной состав сначала врезался в путепровод, после чего часть вагонов сошла с рельcов. Как пишут местные СМИ, возможной причиной аварии стало превышение машинистом скорости.
Посольство России в Турции сейчас выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших при крушении поезда.